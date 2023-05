L’antica Fiera del bestiame riapre domani

Edizione numero 32 per l’Antica Fiera del bestiame del Valdarno, una tradizione che si rinnova quale vetrina zootecnica delle eccellenze toscane con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tipiche e di qualità. Ospitata agli impianti sportivi di Rignano, durerà per tutto il fine settimana, partendo da domani alle 10,30 con la sfilata di animali e del corteo storico "Palio delle Tre corone" da piazza della Repubblica alle 10,30.

Per tutto il giorno sarà possibile far vivere ai ragazzi il battesimo del cavallo, mentre dalle 14 partono i laboratori didattici su latte, formaggio, api, grano: i ragazzi potranno testare con mano i preziosi doni della natura e i loro derivati. Alle 16 una novità: la festa del giaggiolo "La via dell’Iris" con testimonianze, ricordi e memorie paesane e stand legati alla tradizione della coltura di questo fiore. Ancora ci sarà una degustazione di vino e alle 21, in piazza Martini il musical "sulla Cima dell’Olimpo".

Domenica di nuovo eventi di grande interesse per tutti e laboratori, a partire dalla mattina con la passeggiata lungo la via della Dogana. Ci sarà poi un raduno di fuoristrada con tappe nelle aziende agricole e fattorie, prove pratiche in canoa, laboratori e la sera chiusura in musica, sempre in piazza dei Martiri, con "Aspettando Rignano Rock".

Manuela Plastina