L’anello, un gioiello da vivere. Pregi e difetti del nostro parco

"Andiamo alla pista?". Non esiste un bambino del quartiere San Giusto Le Bagnese, che non abbia fatto almeno una volta questa domanda. Il parco dell’anello, meglio conosciuto come "la pista" si trova davanti alla Scuola secondaria di primo grado "A. Spinelli". Dal cancello principale, su via Pablo Neruda, si accede all’area verde con il circuito pedociclabile, all’area cani e proseguendo, si trovano i campi da calcio e da calcetto della polisportiva "San Giusto", un’area gioco e il circolo di tennis "San Giusto", davanti a questo c’è il Circolo ARCI "Ponte a Greve" che fornisce un altro accesso.

Questo parco per i suoi frequentatori ha molte qualità: è un luogo per fare attività sportive, è un luogo di socializzazione, è un buon posto per divertirsi e giocare ma anche per portare il cane nell’apposita area, è un luogo per rilassarsi grazie all’area verde. In effetti in tutta l’area del parco è possibile trovare alberi, aiuole e panchine, sia nei vialetti, che in prossimità delle aree gioco per i bambini. Le persone che frequentano questo parco apprezzano la possibilità di correre, di passeggiare, di svolgere attività fisica all’aria aperta e di portare i bambini a giocare, inoltre è molto vicino alle scuole di tutti gli ordini scolastici presenti sul quartiere. Il parco è pulito, non ci sono rifiuti a terra anche se i cartelli con le indicazioni, alcuni giochi per bambini e alcune attrezzature esterne, sono coperti da scritte e disegni volgari.

La parte che presenta più criticità di tutto il parco è la passerella che lo collega con Scandicci centro, attraversando il fiume Greve. Qui si concentra il maggior numero di rifiuti e di graffiti, sebbene sia un luogo di passaggio molto frequentato. Anche in altre zone comunque ci sono situazioni che richiederebbero un po’ più di attenzione. Sarebbe necessaria della manutenzione in più sui giochi per i bambini (che andrebbero aumentati, così come il numero di panchine nell’area verde) e sulle attrezzature dell’area fitness, sulla pista ciclabile, sull’area cani; forse, sarebbe anche opportuno mettere ancor più in sicurezza il traliccio della corrente elettrica che si trova proprio al centro dell’area verde. La zona sappiamo che sarà interessata da alcuni lavori di riqualificazione degli spazi davanti alla scuola "Spinelli", gli argini e la passerella. Sarà dovere di tutta la cittadinanza rispettare e preservare tutte le aree interessate e contrastare il pericolo del vandalismo.