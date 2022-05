"Lanciamo una nuova sfida: l’associazione viticoltori"

"Come da tradizione, la pioggia è arrivata appena iniziata la Mostra. Questo vuol dire che tutto andrà bene”. Il sindaco Alessio Mugnaini pare davvero emozionato nel presentare la sessantaquattresima edizione della Mostra del Chianti che ha preso il via appena finito un temporale di cui la terra aveva molto bisogno e l’esposizione del prodotto principe montespertolese, forse, un po’ meno.

“E’ la prima vera Mostra dopo la pandemia e proprio per questo ci tengo a ringraziare tutti dai ragazzi dell’associazione Placet che hanno fatto un grande, splendido lavoro allo staff del Comune tutto, ai consiglieri e assessori. E poi le forze dell’ordine, i volontari della Racchetta e i miei amici e colleghi sindaci che sono qui oggi, il consigliere regionale Sostegni, l’onorevole ed ex calciatore del Montespertoli Luca Lotti e la senatrice Caterina Biti e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo”. Qualche frase ancora per ricordare la gloriosa storia della manifestazione e la ricchezza del programma dell’edizione appena iniziata e Mugnaini passa a illustrare la novità del giorno. "Oltre al vino, la nostra Festa è lanciare sfide per il futuro. Stamattina (ieri per chi legge), le aziende agricole di Montespertoli hanno deciso di riprendere in mano il filo rosso della vecchia Associazione viticoltori di Montespertoli con lo scopo di far conoscere e promuovere il nostro vino firmando un nuovo patto del viticoltore di Montespertoli e sancire davanti alla cittadinanza l’impegno che tutti ci siamo presi verso la sostenibilità ambientale del territorio. La Mostra del Chianti è il momento che ci rende più orgogliosi e che ci unisce. A volte non ci piace, ma non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Per una settimana non resta che godercela. Poi penseremo a quella dell’anno prossimo".

Giulio Tinacci, firmatario del patto e portavoce della neonata Associazione viticoltori di Montespertoli ha chiarito che le prime 15 aziende firmatarie sono l’inizio di quello che si spera diventi un sodalizio sempre più corposo, che ha l’obiettivo di portare benefici tecnici, economici e solidali a tutto il territorio. Nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e dellla biodiversità. Le 15 aziende hanno firmato in diretta la loro adesione e poi il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo

è intervenuto ringraziando “le donne e gli uomini che con il loro impegno riescono a valorizzare il territorio. Nella tradizione e nell’innovazione, come nel patto che avete appena sottoscritto. Questo tempo atmosferico bizzarro appena visto è frutto di scelte sbagliate del passato e la scelta giusta è quella che avete fatto qui: promuovere la sostenibilità e l’ambiente..

Francesca Cavini