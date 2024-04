L’ambasciatore di Tunisia a Firenze, incontro col sindaco e visita alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 10 aprile 2024 – Giornata fiorentina per Mourad Bourehla, nuovo ambasciatore in Italia della Repubblica di Tunisia. Accompagnato dalla moglie, Maha, ospite del Console onorario generale della Tunisia a Firenze, Gualserio Zamperini, è stato ricevuto in Palazzo Vecchio dal sindaco di Firenze, Dario Nardella e ha ha poi fatto visita alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus.

Con il sindaco Dario Nardella Mourad Bourehla ha parlato dei temi di scottante attualità, dell'amicizia tra Firenze e la Tunisia, ma anche del conflitto di Gaza e dell'auspicio per un nuovo possibile cammino nella costruzione della pace. Una diplomazia che si realizzi nel campo delle relazioni internazionali e della diplomazia delle città, che abbia la sua fonte in una società sempre più civile. Che privilegi i rapporti tra i popoli e le organizzazioni della vita culturale, sociale civile. Una diplomazie che costruisca reti e processi di pace.

L'ambasciatore si è poi recato alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus ed è stato accolto dal presidente, Pippo Zeffirelli. E' un lungo legame quello che unisce il Maestro Zeffirelli alla Tunisia, consolidato dalle riprese del kolossal Gesù di Nazaret. Perché è in Tunisia, a Monastir e nei dintorni, che il Maestro riesce a individuare i luoghi del Vangelo.

Mourad Bourehla ha espresso a Pippo Zeffirelli parole di grande ammirazione per la sua Fondazione e si è soffermato sui bozzetti, le fotografie il backstage delle scene girate in Tunisia, rinsaldando quel patto tra arte e diplomazia che è amicizia e condivisione.