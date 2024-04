L’Alluvione in Toscana . Una tragedia senza precedenti

Un disastro naturale ha colpito, gli scorsi 2 e 3 novembre, la pittoresca regione della Toscana, portando con sé devastazione e perdite umane. L’alluvione, scatenata da precipitazioni intense e rapide, ha colpito diverse province e ha lasciato un segno indelebile sulla piana fiorentina.

Danni e Vittime: 1.

Pisa

La città di Pisa ha subito allagamenti a Pontedera e Ponsacco. Ma il vero colpo è arrivato il giorno successivo, quando le mareggiate hanno portato l’acqua del mare nelle strade tra Marina di Pisa e Vecchiano. Alberi abbattuti hanno reso pericolosa la Superstrada Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI).

Pistoia

Quarrata, nella provincia di Pistoia, è stata colpita duramente. Il torrente Stella ha rotto gli argini, inondando la città non una, ma due volte: la prima durante la notte del 2 novembre e la seconda il 4 novembre, insieme al torrente Agna. I danni agli impianti idrici ed elettrici sono stati gravi, e due persone sono state travolte dall’acqua a Lamporecchio.

Prato

La provincia di Prato ha subito il peggio. In sole tre ore, sono caduti 200 millimetri di pioggia, causando l’allagamento di vari comuni. Carmignano ha subito l’esondazione del fiume Furba, mentre la città di Prato, nella zona di Santa Lucia, è stata colpita dall’esondazione del fiume Bisenzio. Nella frazione di Figline, lo straripamento del torrente Bardena ha causato ulteriori danni.

Firenze

La provincia e la città metropolitana di Firenze hanno visto diverse zone colpite dall’alluvione. Campi Bisenzio è stata particolarmente colpita a causa dell’esondazione del fiume Bisenzio. Cause e Impatto L’alluvione è stata attribuita al riscaldamento climatico, che ha portato a precipitazioni intense e improvvise. In sole tre ore, la Toscana ha visto cadere 200 millimetri di pioggia, causando il caos e la tragedia. Gli esperti sottolineano l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e di adottare misure concrete per prevenire futuri disastri. La Toscana si rialzerà, ma le cicatrici di questa alluvione rimarranno per sempre nei cuori delle famiglie colpite e nella memoria della regione.