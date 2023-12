L’albero di Natale formato dai trattori. Centoquaranta mezzi agricoli accendono le luci e disegnano un grande abete all’Autodromo

Un albero di Natale così non lo si era mai visto. Più di centoquaranta trattori agricoli, insieme, a formare il disegno di un grandissimo abete illuminato. Il "miracolo" ha preso forma nel paddock dell’Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia. Occupato da agricoltori e allevatori sui propri trattori. L’idea è venuta agli agricoltori mugellani, che per aumentare il numero dei partecipanti hanno chiesto aiuto ai colleghi dei territori vicini, da Campi Bisenzio come da Prato, da Monghidoro a Fontanelice." Questa estate – racconta Simone Grossi, dell’azienda agricola Palazzo Vecchio di Borgo San Lorenzo – parlando con Roberto Paladini di Sant’Agata abbiamo pensato a un’occasione speciale per scambiarci gli auguri. Poi è venuta l’idea della raccolta fondi a favore della Fondazione Casa Marta, la prima struttura residenziale in Toscana di cure palliative pediatriche". Così prima il grande raduno e la suggestione dell’albero di Natale costruito con i trattori, un albero da record, e poi un buffet per la raccolta fondi a favore di Casa Marta". Non è al momento un record da Guinness dei primati, perché il Guinness non prevede ancora questa tipologia. Ma gli agricoltori mugellani hanno già fatto domanda per la certificazione.

Paolo Guidotti