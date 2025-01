L’aiuto alla Fondazione Bacciotti. Contributo per la costruzione del ventisettesimo appartamento

Per l’ottavo anno consecutivo la famiglia Caridi ha consegnato a Paolo Bacciotti, presidente della Fondazione omonima, un assegno di cinquemila euro: la cifra è il risultato delle donazioni effettuate dai visitatori che nel periodo dall’ 8 dicembre al 6 di gennaio hanno ammirato i trenta presepi che ogni anno la famiglia Caridi espone nelle sale del Rivoli Boutique Hotel, in via della Scala 33. Il totale è risultato dal raddoppio delle donazioni che ogni anno la famiglia Caridi fa.

Il contributo, erogato in questi otto anni di collaborazione, andrà a realizzare il 27° appartamento che la Fondazione Bacciotti mette a disposizione delle famiglie dei bambini che si curano all’ospedale Meyer.

"È un onore per noi - dice Chiara Caridi - contribuire ad un’azione così determinante e continuativa nei confronti delle famiglie colpite da malattia gravi. La nostra stima verso l’ospedale Meyer è il motore che ci guida in questa azione che pensiamo continuerà ancora per molti anni".