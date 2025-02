L’Ai guiderà le telecamere comunali: "Più sicurezza con il nuovo sistema"

Sarà governato dall’intelligenza artificiale il sistema di ‘occhi elettronici’ del comune di Scandicci. Un progetto innovativo che, prima nell’area metropolitana, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per incrementare la sicurezza sul territorio. Una scelta saggia, vista l’ondata di furti nelle scuole che le forze dell’ordine devono fronteggiare; gli ultimi proprio due giorni fa nuovamente alla Campana di via Allende.

L’intelligenza artificiale sarà associata alle immagini video; sarà in grado di rilevare e segnalare in tempo reale ‘anomalie’ come persone a terra, veicoli fermi, incidenti stradali, movimenti intorno ad automezzi ed edifici, furti, risse. In questi casi, la segnalazione attiverà la centrale operativa della video sorveglianza che si trova al comando della municipale. L’operatore valuterà le immagini, nel caso in cui si tratti di un falso allarme lo segnalerà all’AI che in questo modo imparerà a riconoscerlo, nel caso si debba intervenire invece partiranno le chiamate al pronto intervento o al 112.

La giunta ha dato il via libera all’adozione del nuovo sistema, partecipando a un bando regionale per finanziarlo. "La partecipazione all’avviso pubblico regionale – ha detto l’assessore con delega all’Innovazione Lorenzo Tomassoli – ci permette di mettere un tassello importante nei progetti di innovazione legato alle smart city di analisi per l’analisi del traffico veicolare grazie all’IA, sempre nel rispetto delle norme specifiche in materia". Quando il sistema sarà a regime c’è anche un possibile ulteriore sviluppo: donare immagini e sistema tramite collegamento alle altre forze dell’ordine che operano sul territorio (Carabinieri e Polizia), circostanza che permetterà interventi più tempestivi e un controllo più capillare quando gli uffici della municipale sono chiusi.

"L’uso dell’intelligenza artificiale per la sicurezza delle telecamere è un passo importante verso l’ottimizzazione e il miglioramento dei sistemi di sorveglianza – ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza urbana Lorenzo Vignozzi – le tecnologie basate sull’AI, come l’analisi dei comportamenti sospetti e l’individuazione di anomalie, permettono alle telecamere di monitorare in tempo reale e di segnalare automaticamente situazioni anomale, consentendo un intervento tempestivo".

Fabrizio Morviducci