Lago di Bilancino, tornano gli eventi. Ci sarà un anfiteatro da 15mila posti

Nel Piano operativo comunale di imminente adozione, quello che fa la differenza, a Barberino è il lago di Bilancino. Lo riconosce il sindaco Mongatti: "Sì, quello del lago è uno dei punti più interessanti e importanti della nostra pianificazione urbanistica". E dalle carte del Poc, per Bilancino e per il capoluogo, emergono due novità rilevanti. "Un elemento centrale – anticipa il sindaco – è l’area eventi. Non è solo una previsione, perché intanto un primo lotto di quest’area è finanziato dalla Regione, per un milione e mezzo. E colgo l’occasione per ringraziare il presidente Giani: non c’erano state occasioni di trovare finanziamenti per interventi su Bilancino nel Pnrr, e così un finanziamento diretto della Regione ha sopperito a questa mancanza". Nell’area dell’Andolaccio sorgerà così un anfiteatro inerbito, che nella sua sommità sarà anche attraversato da percorsi, e dalla nuova struttura si potrà vedere l’acqua del lago: un’opera disegnata con un’attenzione particolare al miglior inserimento nell’ambient. E con notevoli potenzialità visto che la progettazione esecutiva, in via di ultimazione, prevede nell’arena di Bilancino, fino a 15 mila presenti. Il lago mugellano, pochi anni dopo la sua realizzazione, già aveva dimostrato di prestarsi molto bene a eventi e spettacoli. Tanto che sul palco costruito all’Andolaccio cantarono anche Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Poi però le iniziative intorno al lago diventarono sempre più rade. Ora però la costruzione di un’apposita area, potrà riaprire l’opportunità. E pare che vi siano già società di spettacoli interessate alla gestione, perché una capienza del genere può consentire di far tornare artisti di livello. Con un pubblico che in questi numeri Bilancino non ha mai conosciuto. E in previsione di tutto questo il Piano urbanistico barberinese prevede un nuovo ingresso al lago e al paese. Sulla strada provinciale, al posto delle rampe, sarà costruita una grande rotatoria: "E’ un’opera strategica – sottolinea il sindaco Mongatti – e che sarà funzionale anche per usufruire al meglio dell’area spettacoli".

Paolo Guidotti