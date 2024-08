L’agility dog ha l’accento sestese. Giacomo vince il titolo mondiale

Doppio festeggiamento per due ‘atleti’ mondiali. Il sestese Giacomo Biancalani e la border collier J-Music si sono infatti laureati campioni del mondo nelle specialità Gambler e All around (Categoria large) nel corso dei Campionati mondiali di agility dog IFCS 2024 che si sono tenuti a Bourgbarré, in Francia. Alla competizione hanno preso parte 250 atleti provenienti da tutto il mondo e Biancalani e la sua ‘partner’ a quattro zampe hanno sbaragliato la concorrenza. I due campioni sono stati ricevuti, nei giorni scorsi, nel Palazzo comunale dall’assessore allo sport Damiano Sforzi che si è congratulato, a nome dell’Amministrazione comunale, per il risultato.

L’agility dog è una competizione riservata ai cani nella quale l’animale, accompagnato e guidato dal proprio conduttore, deve portare a termine un percorso a ostacoli, nel minor tempo possibile e senza errori. Non si tratta, fra l’altro del primo successo nella specialità per Biancalani che, già sei anni fa, aveva ottenuto l’alloro mondiale venendo ricevuto, anche in quel caso, dall’assessore allo Sport Damiano Sforzi nella Sala Rossa del Comune: all’epoca il neo campione, con la sua fedele compagna a quattro zampe Maisa, 7 anni, aveva infatti conquistato una medaglia d’oro e una d’argento ai campionati mondiali Meticci Imca 2018 di "agility dog" disputati in Inghilterra.