Isolotto, due negozi nel mirino dei ladri nella notte

Firenze 24 aprile 2024 – Doppia effrazione ai danni di negozi stanotte all’Isolotto, rione della periferia ovest di Firenze. I ladri hanno colpito il negozio di specialità alimentari americane “My little America” sotto i portici di piazza dell’Isolotto e hanno tentato di entrare pure all’erboristeria “L’isola verde” in viale Talenti, per fortuna fallendo in quest’ultimo caso.

Al negozio di prodotti made in Usa hanno forzato il bandone e si sono introdotti dentro, rubando il fondocassa: “Hanno portato via il cassetto, sbarbandolo, lo hanno ritrovato stamani in un giardinetto qui dietro, ma ovviamente senza soldi: c’erano dentro circa 300 euro – spiega amareggiata la commerciante – Si sono rubati pure il salvadanaio delle offerte per Att».

All’erboristeria invece pur riuscendo a sollevare il bandone e manomettendo la porta, non sono riusciti a entrare. “Ma hanno fatto comunque un danno, certo sono fortunata rispetto ad altri negozi in questa zona, ma non per questo si può lasciar correre, perciò è importante fare denuncia anche quando il furto è solo tentato – afferma la titolare – Inoltre in viale Talenti, essendoci il marciapiede doppio con gli alberi nel mezzo, non arriva la luce dei lampioni e la notte è buio pesto: nonostante sia una strada trafficata, un ladro può agire senza essere visto; dovrebbero mettere i lampioni sdoppiati, con una lampada anche verso il lato interno”.

I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori.

Sul problema interviene il capogruppo della Lega in Quartiere 4 Davide Bisconti: “L'ennesima effrazione dimostra come la sinistra sia stata incapace di capire e intervenire sulla sicurezza – tuona – Qui non si tratta di criminalità organizzata ma di disperati che bivaccano nei luoghi occupati come l'ex lotto zero o in via bronzino, basterebbe un Cpr per identificarli e renderli innocue fino al rimpatrio”.