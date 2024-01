Ladri in palestra messi in fuga dalle pallavoliste

Nella periferia opposta di Firenze, bersagliata pure l’Asd 5 Palestre di Santa Maria a Cintoia: "Pochi giorni fa, durante le feste natalizie, hanno cercato di rubare dentro agli spogliatoi mentre le ragazze si allenavano – racconta la consigliera Loredana Letizio – Non erano ragazzini, ma persone adulte. Non una bravata, ma proprio un colpo da ladri. Hanno approfittato dell’allenamento delle 20,30; dalle telecamere abbiamo visto due complici: uno è entrato dalla porta principale e si è appostato al vetro, l’altro ha fatto il giro largo dal giardino. Puntavano al cellulare e ai portafogli lasciati negli spogliatoi, ma hanno fatto un rumore, le ragazze si sono precipitate, li hanno rincorsi e questi sono scappati via per fortuna senza riuscire a portare via nulla. A giugno invece erano entrati tagliando il ’pallone’, causando un danno da 1.700 euro. Hanno rubato l’abbigliamento del minivolley dei bambini, i palloni da pallavolo, un pc portatile e altre cose". "Problemi con le incursioni dei ragazzini invece le abbiamo avute durante il lockdown, per fortuna almeno quelle sono smesse – continua Loredana – Approfittando del fatto che gli spogliatoi sono lontani dalle strade principali, entravano dentro e venivano a bere e fumare, lasciando peraltro dentro tutta la sporcizia".

"La cosa triste è che abbiamo smesso di denunciare, perché è inutile – conclude – Quando abbiamo chiamato i carabinieri, ci dissero che siccome erano scappati senza rubare non c’era reato e quindi non ci sarebbe stato intervento. Se fossero arrivati, sarebbe stato quantomeno un segnale che lo Stato è presente. Abbiamo informato il nostro presidente di Quartiere, che si è mostrato sensibile, ma purtroppo sembra che per le forze dell’ordine ci siano altre priorità"

Sullo stesso versante di città, anche al Florence sporting club di Ugnano qualche mese fa qualcuno si introdusse negli impianti calcistici, arraffando quello che poteva, ma, assicurano dalla società, non si sono più verificati episodi.

C.C.