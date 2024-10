Ladri a San Vincenzo a Torri . Tabaccheria svaligiata nella notte. Portate via sigarette e la cassa

Furto nel bar tabacchi di San Vincenzo a Torri. I malviventi sono entrati alle cinque di ieri mattina approfittando probabilmente del temporale che ha ridotto la visibilità nella frazione e provocato diversi black out. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso del locale. I ladri erano in tre, indossavano tutti giubbotti con cappuccio e cappellino con visiera calato sul volto. In bocca tenevano una torcia. Dopo aver alzato la saracinesca e aperta la porta sono entrati strisciando proprio per non essere inquadrati in volto. Una volta in fondo al bancone e sono arrivati all’altezza della cassa, e hanno cominciato a fare piazza pulita. Hanno prelevato l’intera cassa staccandola dal registratore, un altro si occupava con un sacco di raccogliere le sigarette. Tutto si è svolto nel giro di pochissimo tempo. In cinque minuti era tutto finito. All’orario di apertura il titolare non ha potuto far altro che constatare il furto subito e chiamare i carabinieri che sono intervenuti sul posto per il sopralluogo e hanno raccolto la denuncia. Le indagini sono in corso; i militari stanno raccogliendo tutti gli elementi per identificare i malviventi. Non è la prima volta che la frazione collinare viene presa di mira dai ladri. Tempo addietro i residenti di San Vincenzo vennero bersagliati da una serie di furti a ripetizione che attraversarono tutta la Valdipesa, anche sul versante empolese dove ci sono anche diverse strutture ricettive. A Scandicci si dibatte molto su come incrementare il livello di sicurezza percepita, soprattutto nel centro abitato e nelle immediate adiacenze del centro Rogers. E qui che si sono verificati i problemi maggiori, tra spaccio e altri problemi legati al disagio giovanile. Altro punto dolente è il parcheggio di Villa Costanza dove in più occasioni si sono verificati furti su auto. Per questa zona specifica è in corso un’interlocuzione tra comune e prefettura, in modo da trovare una soluzione con un presidio sulle 24 ore. La speranza di molti è che non si debba aprire anche un fronte in collina, che fino a oggi non ha avuto le stesse problematiche del centro del capoluogo. L’attenzione resta comunque alta, le forze dell’ordine lanciano un appello a tutti i cittadini: chiamare tempestivamente il 112 nel caso in cui notino persone sospette, in modo da agevolare un intervento tempestivo.