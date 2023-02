L’adozione in due incontri

Si parlerà di adozione in maniera inedita nei due incontri dal titolo "Lingua madre" promossi dall’associazione Le Querce in Fiore Asp di Sesto con il patrocinio del Cesvot e del Comune di Firenze, per aiutare i bambini arrivati attraverso una adozione ad acquisire la lingua italiana. Gli incontri, il 16 febbraio, saranno tenuti dal professor Egidio Freddi, phd in Scienze del Linguaggio all’Università Ca’ Foscari di Venezia e saranno rivolti a destinatari diversi. Il primo, alle 16,45 all’Istituto superiore Morante-Ginori Conti a Firenze (via Chiantigiana 28A), sarà indirizzato ai docenti di ogni ordine e grado e tratterà il tema della "Questione della lingua nell’adozione internazionale, nel contesto scolastico" (necessaria iscrizione online). Il secondo incontro alle 21 nella Sala Meucci della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino e sarà destinato ai genitori, con ingresso libero.