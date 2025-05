L’Acciaiolo alza i calici, via alla maratona enologica

Torna la maratona enologica all’Acciaiolo. Nel fine settimana c’è la sesta edizione di Wine Weekend Scandicci; i visitatori potranno contare sulla presenza delle più rinomate case di produzione di zona e nazionali, pronte a raccontarsi calice dopo calice. Dai grandi nomi alle piccole realtà artigianali tutte da scoprire: ogni azienda è stata selezionata con cura per offrire un viaggio autentico tra territori, vitigni e interpretazioni uniche del vino.

L’evento nasce nel 2022, quando l’enoteca L’Angolo del Vino di Scandicci decise di dare vita a un viaggio enologico nel parco del Castello dell’Acciaiolo. Fu un successo con tanti appassionati che si sono presentati in città, spingendo gli organizzatori a creare un doppio evento, estate e inverno. Strutturato come una visita-assaggio attraverso i vari stand dei produttori, al termine del percorso di degustazione sarà possibile acquistare, a prezzi speciali, i vini delle aziende presenti.

Biglietti disponibili all’enoteca L’Angolo del Vino in via dei Rossi 53C, oppure online su www.wineweekend.it. Per informazioni: [email protected] 338 3277053. Alla fine l’appuntamento porta anche turismo di settore che approfitta per visitare le colline, e magari andare alla ricerca di osterie e ristoranti nella zona.