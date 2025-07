L’accademia della moda cresce. Più aule e nuovi spazi coi soldi Pnrr

Mita, via al progetto per l’ampliamento della scuola e l’adeguamento ambientale. I capisaldi dell’intervento di adeguamento del Polo integrato per l’Alta Formazione, la struttura di proprietà dell’amministrazione comunale, hanno avuto il via libera da parte della giunta che ha votato il progetto esecutivo. I lavori di adeguamento funzionale per una somma che supera i 300mila euro, sono effettuati dalla Fondazione Its Mita, - Made in Tuscany Academy, grazie a fondi Pnrr.

"Il Mita – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Saltarello – è un’eccellenza del nostro territorio e un punto di riferimento per la formazione specialistica e l’innovazione. L’intervento di adeguamento funzionale e riqualificazione energetica dei locali del Polo di Alta Formazione testimonia anche l’impegno concreto nel promuovere un ambiente di studio moderno, sostenibile e inclusivo. Grazie ai fondi del Pnrr e alla gestione della Fondazione Its Mita, potremo offrire agli studenti spazi più funzionali e confortevoli, capaci di favorire la socializzazione e la crescita professionale. L’installazione dell’impianto fotovoltaico e la realizzazione del nuovo dehor rappresentano interventi di valore, che coniugano innovazione tecnologica e attenzione alla qualità della vita. Questo intervento conferma la vocazione della nostra città a sostenere formazione d’eccellenza e sviluppo sostenibile".

Il progetto esecutivo approvato dalla giunta prevede tra l’altro la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto da 194 moduli e in grado di erogare una potenza di 98,9 kWp, installato sulla copertura dell’edificio. Nella terrazza centrale verrà sistemato un dehor in acciao zincato, struttura ritenuta idonea a favorire la socializzazione e offrire spazi agli allievi nei momenti di pausa e studio individuale. Previste anche l’estensione del laboratorio destinato a ospitare strutture di grandi dimensioni e la realizzazione di nuovi servizi igienici al primo piano.

"I lavori nella struttura – ha detto il presidente del Mita, Maurizio Del Vecchia – serviranno non solo a migliorare l’efficienza energetica, ma anche a potenziare la funzione del nostro centro formativo. Da tempo, oltre ai corsi, stiamo lavorando perché il Mita diventi un luogo di discussione sul futuro del comparto della moda. Investire nella formazione e portare gli operatori del mercato a elaborare nuove tecniche produttive, a immaginare scenari di costruzione della filiera del futuro, arricchisce sicuramente il territorio, e arricchisce chi frequenta i nostri corsi. Con questi lavori avremo un’infrastruttura adeguata per il cambio di passo auspicato".