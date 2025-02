Laboratori per bimbi al museo Geo

Laboratori per bambini al museo Geo. Che, in collaborazione con l’artista Massimo Gigli, invita tutti i piccoli a partecipare ai laboratori creativi organizzati all’interno della mostra di pittura e scultura. Nel magico mondo dei pesci, in corso nella sede del museo Geo, nel centro storico di Pontassieve. I laboratori sono in programma domenica 23 febbraio dalle 16,30 alle 18,30 al museo Geo in piazza Vittorio Emanuele II, Pontassieve. Questi laboratori – condotti dallo stesso Massimo Gigli – offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare e vivere in prima persona il mondo fluviale rappresentato nelle opere di Massimo Gigli. Durante le sessioni laboratoriali, i bambini potranno avvicinarsi al mondo ittico e realizzare piccoli manufatti ispirati alle tematiche della mostra con materali forniti dalla azienda Fila. L’ingresso è gratuito.