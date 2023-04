Laboratori per bambini, eventi su animali e teatro: le proposte per il week-end a Firenze

Firenze, 15 aprile 2023 - Nei quartieri di Firenze, in questi giorni, sono previsti diversi eventi. Nel Quartiere 2 il 16 aprile, dalle 16 alle 19, nella sala dei Marmi al Parterre di piazza della Libertà è in programma il laboratorio evento di primavera sensoriale per i bambini a cura dell’organizzazione “Davide e i suoi disegni” e con la conduzione di Elena Cherici. Si tratta di un'iniziativa dove i bambini potranno esprimere la loro creatività attraverso colori e odori con materiali naturali e di uso comune. L'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare telefonicamente al numero 3516966310.

Sempre domenica, ma a partire dalle ore 14.30, alla sede dell'organizzazione “Amico del guinzaglio” in Via di Rocca Tedalda (sempre nel Q2), si terrà l’evento “Dammi la zampa!”, una giornata a ingresso libero interamente dedicata alle famiglie e ai nostri amici a quattro zampe, a cura della o.d.v. “Amico del Guinzaglio” e dell’associazione Firenze Regna.

Nel Quartiere 3 al teatro Reims (via Reims 30) sono in calendario diverse date per lo spettacolo di beneficenza organizzato dalla compagnia teatrale “Il Portico”: lo spettacolo “La novella del calcio” ha come date 15 aprile (ore 20.45), 16 aprile (ore 16.45), 22 aprile (ore 20.45) e 23 aprile (ore 16.45). Gli incassi degli spettacoli saranno devoluti per le iniziative benefiche dell’Opera Don Guanella. Per informazioni e prenotazioni chiamare dall ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in numero 3792429787.

Niccolò Gramigni