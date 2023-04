Firenze, all'area cani Amico del Guinzaglio sfilata di beneficenza a quattro zampe

Firenze, 3 aprile 2023 - Domenica 16 aprile a partire dalle 14.30 nell'area cani Amico del guinzaglio in via Rocca Tedalda un pomeriggio interamente dedicato agli amici a quattro zampe. Un evento di beneficenza a ingresso libero, organizzato dall'associazione Firenze Regna, l'associazione Amico del guinzaglio in collaborazione con il Quartiere 2 e col patrocinio del Comune, ideato per le famiglie e per gli amanti degli animali. Un'occasione di divertimento grazie alla sfilata amatoriale e soprattutto di beneficenza: infatti, nel corso del pomeriggio sarà possibile entrare in contatto con associazioni attive per i nostri amici meno fortunati.

La passerella sarà aperta a tutti i cani (e non solo a quelli di razza) e a fare la differenza sarà esclusivamente la simpatia. Ecco le dodici categorie che saranno premiate: “vecchierello è bello” dedicata ai cani che hanno dai 10 anni in su, “baby” per i cuccioli fino ad 1 anno di età, “gigante buono” per i cani di grande stazza, “piccola peste” per i più piccoli di dimensione, “bon ton” per i cani eleganti e chicchettosi, “dumbo” per i cani che hanno grandi orecchie da sventolare, “palla di pelo” per i più pelosetti, “iron dog” per i cani con handicap e che hanno dovuto affrontare mille difficoltà, “fortunello/a” per i cani adottati e trovatelli, “bello di papà” il più bello dei maschi, “bella di mamma” la più bella delle femmine, "il grullerello/a” il cane con il nome più buffo. L'evento è a ingresso libero mentre alla sfilata è possibile iscriversi tramite un'offerta contattando il numero 3925312126 oppure tramite la pagine Facebook di Firenze Regna nella sezione “messaggi”. La sfilata inizierà alle ore 15 e sarà possibile effettuare le ultime iscrizioni entro le 14. Alle 18 di procederà con le premiazioni.

Nel corso del pomeriggio saranno presenti gli stand di Oipa Firenze, che si occupa della tutela di animali e ambiente, contrastando i maltrattamenti e promuovendo i diritti animali. Nel loro stand sarà possibile conoscere i progetti della sezione e il "cercafamiglia" che consente di adottare cani idonei al reinserimento in una nuova famiglia e non solo (anche gatti e animali "non convenzionali", quali conigli e piccoli roditori). Inoltre, sarà presente anche un punto raccolta per poter donare teli in cotone e coperte in lana o pile (anche usati purché lavati) e cibo da destinare agli animali che aspettano ancora di trovare una casa e uno shop solidale dove sarà possibile contribuire alla sezione con una piccola donazione scegliendo fra i moltissimi gadget ed accessori.

Sempre domenica 16 aprile troverete lo stand SOS Levrieri, nata a maggio 2012 da persone che venuti a conoscenza dei maltrattamenti e dello sfruttamento dei levrieri nel mondo delle corse e della caccia in Irlanda, Inghilterra e Spagna, si sono riunite per poter offrire una seconda possibilità di felicità ai dolcissimi animali. Allo stand ci sarà un punto informativo con lo shop solidale dove potrete trovare accessori per i levrieri oppure fare una piccola donazione. Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei rifugi. All'evento parteciperà anche l’Apnec, un’associazione di educatori cinofili professionisti, che saranno a disposizione di tutti per una consulenza educativa.

Il parco per i cani “Amico del guinzaglio” sarà aperto a tutti coloro che vorranno condividere un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sarà possibile portare gli amici a quattro zampe tenendoli a guinzaglio per l’occasione dato che l’evento si terrà a porte aperte. L’evento sarà rinviato solo in caso di pioggia.