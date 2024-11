La Vacs s’illumina. Ecco i semafori in piazza Libertà

La Vacs – la variante al centro storico della tramvia – vede la luce dopo un percorso piuttosto tumultuoso (l’annuncio in primavera di un’entrata in servizio prescolastica, poi posticipata di 4 mesi buoni ha suscitato diverse polemiche).

Siamo alle ultime operazioni propedeutiche all’avvio del pre-esercizio della linea che ’allaccerà’ a breve i viali di circonvallazione, attraverso le direttrici Lamarmora e Cavour, a piazza San Marco, porta del centro storico. Nei giorni scorsi sono stati attivati i nuovi impianti semafori lungo la linea e questa settimana sono appunto in programma due ulteriori accensioni particolarmente importanti.

Nella notte fra oggi e domani saranno infatti attivati i nuovi impianti semaforici in piazza della Libertà e la notte successiva, tra mercoledì e giovedì, quello su viale Matteotti incrocio via La Marmora.

Si tratta, fanno sapere dagli uffici di Palazzo Vecchio, di impianti completamente nuovi che prevedono la fase di passaggio dei tram con i relativi tempi di sicurezza (che comunque si attiva solo in presenza dei convogli) e che sono gestiti dal sistema di controllo della circolazione tramviaria. Si potranno quindi verificare, avverte ancora il Comune, nei primi giorni alcune anomalie di circolazione dovute alla migrazione sul diverso sistema di controllo centralizzato. Questa situazione sarà gestita dalla Smart City Control Room che monitorerà la situazione in modo da intervenire tempestivamente in caso di anomalie e per le necessarie regolazioni dei tempi semaforici in modo da ridurre al minimo i disagi per il traffico.

Intanto le lavorazioni della Vacs si sono ufficialmente concluse (a meno di alcune lavorazioni marginali e non sostanziali da completarsi nell’arco di due mesi) con tanto di rilascio del certificato di “fine lavori” e domani si insedierà la commissione di agibilità dell’Anfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che prima di tutto analizzerà i risultati delle prove di sistema finora effettuate e, se lo ritiene necessario, chiedere la ripetizione di alcuni o di tutti i test.

Spetterà all’Anfisa individuare la data e la durata del pre-esercizio, periodo in cui i tram viaggeranno sulla linea come a tramvia in funzione ma senza passeggeri. Al termine di questo periodo la linea Fortezza-Libertà-San Marco potrà iniziare il suo servizio.