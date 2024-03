La truffa dei falsi operai Enel

Numerosi i tentativi di truffa telefonici o porta a porta che i cittadini di Reggello e dintorni stanno segnalando ad Enel energia: sfruttando il nome del gestore, qualcuno cerca di entrare nelle case o farsi dare soldi. La società ha diramato un avviso per ricordare che nessun dipendente si presenta a casa senza avviso e un cartellino di riconoscimento; nessuno chiede soldi. L’azienda non si occupa della sostituzione dei contatori, servizio che spetta a un’altra società i cui addetti accedono al vano contatori e non agli impianti privati e sempre gratis. Numerose le truffe online con mail e siti ingannevoli in apparenza sembrano di Enel. La società si raccomanda di verificare l’identità di presunti addetti al numero verde 800900860.

Manuela Plastina