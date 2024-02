La trasformazione di Villa Pecori: "Qui un polo culturale mugellano"

Un nuovo cantiere è aperto a Borgo San Lorenzo: sono iniziati i lavori al parco di villa Pecori Giraldi. Un intervento che rientra nel progetto di recupero e trasformazione in polo culturale di uno dei luoghi simbolo del Mugello, con un investimento complessivo di 5 milioni di euro. "Villa Pecori cittadella della cultura è una nuova opportunità per Borgo e per il Mugello - sottolinea il Sindaco Omoboni -: il primo lotto di lavori è concluso, parte il secondo, sul parco. Spero che la prossima Amministrazione prosegua quest’opera così significativa per il nostro territorio. Perché la cultura è uno strumento di crescita per la comunità locale". Il primo intervento, iniziato e concluso nel 2023, per circa 300 mila euro, ha riguardato il piano che ospita il Museo dei Bambini, con la riqualificazione degli impianti e degli interni. L’intervento sul parco, è un lavoro da circa 495mila euro finanziato dal Pnrr: saranno realizzati di nuovi impianti di irrigazione, illuminazione, connessione wi-fi, recupero e rifunzionalizzazione delle aree. In particolare il progetto prevede la manutenzione delle alberature esistenti, nuove numerose piantumazioni di alberi, il rifacimento dei prati. I tecnici hanno stabilito la necessità anche di alcuni abbattimenti, come per i cedri, inseriti nella classe di propensione al cedimento "elevata". Per le nuove alberature, più numerose di quelle esistenti, saranno utilizzate specie autoctone, e sarà creato un vero e proprio boschetto. Poi partiranno i lavori strutturali alla villa, con il miglioramento sismico, il rifacimento del tetto e la sistemazione interna. "Siamo molto soddisfatti – dice la vicesindaco Cristina Becchi -. Gli uffici comunali stanno facendo un grande lavoro, la burocrazia sui fondi Pnrr è molto complessa, dare il via all’intervento sul parco è un ulteriore tassello di progetto che porterà a villa Pecori Giraldi, dove resterà ovviamente il Chini Museo, anche la biblioteca comunale, con la creazione di sale lettura, caffè letterario e aree informali, e un parco a disposizione di tutti per studiare, rilassarsi, godere degli eventi. Oltre al nuovo parcheggio e alla nuova area verde videosorvegliata, importante per i problemi di sicurezza che mi vengono segnalati da tante persone". Paolo Guidotti