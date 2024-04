La Toscana è più vicina al Portogallo

Dieci voli settimanali, uno dal lunedì al giovedì e due dal venerdì alla domenica, che collegano Firenze a Lisbona. E’ la novità annunciata da Tap Air Portugal e Toscana Aeroporti. "Lisbona è un punto di snodo privilegiato da e per l’Europa, uno scalo che permette di migliorare i collegamenti con il resto del mondo" sottolinea Davide Calicchia, marketing manager di Tap Air Portugal in Italia. Operativa dal 1945, attualmente opera 1230 voli settimanali su un ampio network che per l’estate 2024 si arricchisce di due nuove tratte.

"Da otto voli siamo passati a 10 con un incremento del 20% – prosegue –. Si tratta di una destinazione molto importante che migliora i collegamenti con Brasile, America e Africa". Intanto Toscana Aeroporti prosegue con la campagna accordi che arricchisce l’offerta estiva. A oggi sono 39 i collegamenti diretti da Firenze e ben 77 quelli da Pisa.

"E’ una risposta alla domanda crescente dei viaggiatori" dice Linda Stivala, direttore commerciale Toscana Aeroporti. Basti pensare che il primo trimestre 2024 ha segnato un +14% rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo le stime, la percentuale è in aumento per il mese di aprile. Secondo un’indagine effettuata sulla base delle prenotazioni, la prima destinazione per flusso turistico da Firenze è Parigi mentre da Pisa è Londra.

Ross.c.