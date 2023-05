La Toscana delle donne Per l’Europa e la parità

S’intitola "Intelletto delle donne" ed è la giornata evento organizzata dalla "Toscana delle Donne", progetto della Regione, in occasione della Festa dell’Europa, oggi dalle 9.30 alle 18.30. La giornata è all’insegna del confronto con convegni, esperienze nazionali e internazionali, con la presenza di alcune delle donne più impegnate a livello internazionale sui diritti legati alla parità di genere. Ci saranno incontri, dibattiti e la proiezione speciale del film "Tell it like a woman" della regista, produttrice e fondatrice del movimento "We do it together" Chiara Tilesi.

S’inizia alle 9,30 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati e la giornata sarà aperta dalla vicepresidente Ars Pace & European Parliament Former Members Association (Fma) e ambasciatrice del Aw20 Monica Baldi, che presiederà la sezione coordinata dal giornalista Luca Telese "La soluzione delle donne". Alle 10.40 "Global Gender Medicine Board" dedicata alla salute e alla medicina di genere. Alle 12 ‘Ars pace’ onora l’Europa con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia e Inno alla pace, ci sarà quindi una speciale intervista a Marga Nativo. Questa parte della mattina è presieduta dal presidente di Ars pace, Enrique Baron Crespo. Il presidente Giani conferirà un riconoscimento al presidente dell’Istituto Universitario Europeo, Renaud Dehousse.

Dalle 15 alle 17 la sezione "Donne & Leadership" condotta sempre da Luca Telese sarà presieduta da Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana e vedrà la proiezione del video di Lina Gàlvez Munoz, vicepresidente della Commissione per l’Industria e Ricerca del Parlamento europeo, Cristina Acidini, presidente Opera di Santa Croce; Irene Sanesi, economista della cultura, Antonella Mansi, vicepresidente Pitti Immagine; Lucia Aleotti, azionista & CDA Gruppo Menarini; Alessandra Petrucci, rettrice dell’Ateneo fiorentino. Dalle 17 alle 18, si apre "We do it together" in cui la regista Chiara Tilesi cura un panel sull’importanza della narrativa del ruolo della donna nei media e nel cinema. Alle 18.30 la giornata si sposta al Cinema de La Compagnia (in via Cavour 50r), dove Giovanni Bogani, critico cinematografico de La Nazione, introdurrà la proiezione speciale del film "Tell it like a woman" e in sala saranno presenti il cast, registe e produttori.