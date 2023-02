La Theresia Orchestra e le sue giovani stelle

Sono 43, tutti sotto i 28 anni, e vengono da tutto il mondo: sono i talentuosi musicisti, membri delle principali istituzioni accademiche europee, che costituiscono la Theresia Orchestra, una delle principali formazioni giovanili specializzate nell’esecuzione storicamente informata del repertorio classico. Domani alle 20 sarà di scena al Goldoni sotto la guida di Giovanni Antonini, nell’ambito del Festival di Carnevale del Maggio. La compagine, che prende il nome dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, si dedica essenzialmente all’esecuzione delle opere sinfoniche di Haydn, Mozart, Kraus, Boccherini, Beethoven, Mendelssohn su strumenti d’epoca, ed è nel pieno dei festeggiamenti per i suoi primi dieci anni di attività. "Dal 2012 – spiega l’imprenditore Mario Martinoli, direttore artistico, Founder e Co-Chair di Icon, organizzazione culturale sponsor dell’orchestra – molti giovani musicisti hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze professionali e artistiche con artisti di fama internazionale e di esibirsi su prestigiosi palcoscenici in diversi paesi europei. Per l’occasione è stato scelto un programma interamente costruito su tre capolavori di Beethoven, un traguardo della capacità esecutiva dell’orchestra". La tournée che ha già toccato Ravenna e Rovereto, raggiunge Firenze nella sua terza tappa. Il programma della serata comprende, in apertura, l’ouverture Egmont op.84, composta nel 1809 per l’omonimo dramma di Goethe. Segue il Concerto op. 61 per violino e orchestra, che vede il violinista ventottenne Dmitri Smirnov in veste di solista. In chiusura, la "piccola" Ottava Sinfonia, serena e scherzosa, che debuttò nel 1814 al Burgtheater dopo essere stata presentata in anteprima nella residenza privata dell’Arciduca Rodolfo.

Chiara Caselli