La terra grida di dolore ’Pesticidio’, lotta contadina contro i veleni

Un esempio di teatro civile che ci invita a riflettere sulla delicatissima quanto imprescindibile relazione tra l’uomo e la terra. Domani (ore 21), al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, nell’ambito della rassegna ’Sguardi dal nuovo teatro’, va in scena ’Pesticidio’. È il racconto di un uomo fortemente legato alla sua terra, la Sardegna, che si ritrova a lottare contro la coltivazione intensiva dei terreni e a difendere le produzioni biologiche. Uno spettacolo forte e intenso, una dichiarazione d’amore alla giustizia. Il protagonista è Bachisio, un uomo semplice, che insieme a sua moglie e a suo figlio, come tanti altri contadini, sta lottando contro una grande impresa, ’Bentulare’, che ha acquistato enormi appezzamenti in tutta la Sardegna per coltivarli in maniera intensiva. Suo figlio, Michelangelo, laureato in agraria, da anni cerca di coniugare le antiche conoscenze agricole con la ricerca scientifica e la produttività, in un contesto di grande rispetto per la natura. Lo spettacolo è scritto da Pierpaolo Piludu e Andrea Serra, con in scena lo stesso Piludu, mentre la voce fuori campo è di Lia Careddu, per la regia di Alessandro Mascia.