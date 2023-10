La terapia della generosità

Chi ha metta e chi non ha prenda: cosi era scritto sopra un cestino posto al di fuori dello studio del professor Giuseppe Moscati a Napoli nei primi anni del ’900. Una vita spesa a curare i più poveri senza mai chiedere nulla. Sapersi dedicare interamente a qualcosa o a qualcuno nel disinteresse e nell’altruismo senza volere nulla in cambio è l’esempio di una generosità che non origina dalla condivisione di una ricchezza, ma da un amore verso gli altri. Molti considerano la generosità una qualità interiore che ha a che fare con la morale e con la vita sociale, una virtù, nel senso che sceglie di essere così solo chi non è mosso dall’arroganza e dalla prepotenza del potere. La generosità è il contrario del desiderio di vedere soffrire gli altri, di sopraffare e di far finta di nulla, di non percepire il bisogno di chi ci sta vicino. Essere generosi non è una forma di debolezza o di cedevolezza come sembra credere chi trova molto più vantaggioso cercare il proprio tornaconto rispetto a risolvere i problemi della gente che, per posizione o condizione sociale, non è in grado di alzare la testa e tantomeno di far sentire la propria voce.

Certo per essere generosi occorre avere la capacità di guardare chi ha bisogno negli occhi oltre che nel cuore. Oggi questo tipo di visione mal coincide con la saggezza di quanti sono chiamati ad amministrare il potere. Molte delle loro promesse tradite, si accumulano in depositi pieni di parole aggressive, svendute e il linguaggio si trasforma in chiacchiere. E’ invece generoso chi prende in considerazione l’altro e si adopera per aiutarlo anche e soprattutto per farlo crescere affinchè possa diventare autonomo e raggiungere i propri obbiettivi. Essere altruisti è un piacere autentico non viziato dalla ipocrisia, cura l’indifferenza e l’egoismo. L’indifferenza è il tipico sintomo delle persone poco generose forse perché non educate ad alcun valore, raffredda e brucia i sentimenti condannando alla solitudine. Il donare riempie il cuore, migliora lo stato di salute, il senso della vita e l’autostima e aiuta a costruire reti sociali migliori. La generosità è una emozione che nasce dal sentire le altre persone come parte di noi.