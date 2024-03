La stupidità?. E’contagiosa

La stupidità è una carenza di umanità e intelligenza , è l’ incapacità di leggere dentro le cose, di collegarle e di andare al di sopra di ciò che è visibile. Quella dei presuntuosi è insopportabile e ancora peggio è la stupidità di chi si ritiene ingegnoso. Il fenomeno è più esteso di quanto si possa immaginare. Qualcuno ha anche detto che la persona stupida è pericolosa e può recare danno a sé e agli altri. Lo stupido, sentendosi nello spirito del tempo, proclama il diritto alla stupidità e la impone dappertutto. Per questo chi dice che la stupidità è innocua non ci riflette e senza pensarci è convinto che lo stupido sia sempre qualcun altro. Senza saperlo aggrava il problema perché lo sciocco più innocuo trova sempre qualcuno che lo approva e niente è più pericoloso di un incapace che afferra una idea perché su quella costruirà un sistema e costringerà gli altri a condividerlo.

Purtroppo gli stupidi impressionano se non altro per il numero che nonostante l‘istruzione, il progresso scientifico, la democrazia, aumenta. E così la stupidità ha fatto progressi diventando malattia contagiosa. Colpisce anche menti acute: il genio può essere considerato un eccellente in un campo o nell’intuizione ma stupido nel resto delle cose, di solito quelle pratiche. Stupidi siamo un po’ tutti, ma in modi diversi: chi occasionalmente, chi con frequenza maggiore e chi costantemente. Siamo in tanti perchè nessuno è indenne dalla lentezza del comprendere e dalla incapacità di correggere i propri errori.

L ’esperienza quotidiana ci porta a credere che la stupidità sia lo stato perfetto dell’uomo che per convenienza contribuisce ad aumentarne il potere insidioso. Se prevale la stupidità, un intero sistema ne soffre aprendo spazi per l’inganno, l’opportunismo, e la menzogna. Si intuisce la perversa natura della imbecillità che diffonde tra la gente la convinzione che tutto sia sciocco e ogni tentativo di miglioramento inutile. L’arroganza, la prepotenza, l’illusione di superiorità e l’incapacità di capire cosa sta accadendo intorno a noi sono gli aspetti sconcertanti e paradossali della società contemporanea in cui la stupidità opera in maniera incisiva.