La Street rave parade invade Firenze Migliaia in strada per manifestare

Un fiume di giovani, ha ritmo della techno, ha attraversato Firenze. La Street rave parade è partita da Porta Romana e percorrendo via Romana, piazza Pitti, via dè Bardi, lungarno Serristori, piazza Poggi ha raggiunto piazzale Michelangelo, dove è stata autorizzata una festa fino alla mezzanotte. Un corteo pomeridiano di almeno 5mila persone, che seguendo la musica sparata dalle casse installate su nove autocarri ha manifestato per la città contro "la legge antirave e ogni forma di repressione". Oltre alle forze dell’ordine che hanno seguito la manifestazione per le vie della città, un elicottero della polizia ha monitorato dall’alto la situazione. Non si segnalano gravi danni, mentre la grande folla ha creato non pochi disagi alla viabilità fiorentina, con lunghe file di auto immobili e il traffico urbano totalmente congestionato.

Al seguito del corteo anche mezzi dell’azienda dei servizi ambientali che via via hanno svuotato cassonetti e cestini dove i manifestanti hanno lasciato bottiglie e altri rifiuti. In un volantino di buone pratiche diffuso ai manifestanti, gli organizzatori scrivono: "Evita di creare problemi o disagi che potrebbero danneggiare il corso della manifestazione. La buona riuscita della Street parade è responsabilità di tutti". E ancora, "evita atteggiamenti violenti ma soprattutto nei confronti dei negozianti e abitanti lungo il percorso della parata. Abbi cura di te ricorda di bere acqua e mangiare così da restare idratato ed evitare gli zuccheri. Se fai uso di sostanze cerca di essere discreto e non attirare gli sguardi". Lungo il percorso, alcuni organizzatori riconoscibili dal gilet giallo, si sono avvicinati a qualche ragazzo dal passo incerto per accertarsi che stesse bene.