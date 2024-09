La Storia in Bici arriva ai Falciani e riparte da piazza Mino a Fiesole: corsa in onore della Quinta Armata Usa

’La Storia in Bici’ fa tappa oggi a Firenze. Nel suo ciclotour dedicato alla Quinta Armata Americana, determinante nella Liberazione. Sulla sella di una bici da Salerno a Verona, passando da Firenze e toccando luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale. Una iniziativa che vede protagonisti anche il Panathlon Firenze, presieduto da Maurizio Mancianti, e l’Associazione Toscana-Usa. I 100 ciclisti faranno visita al Cimitero Americano dei Falciani, poi trasferimento alle 20 all’Istituto Salesiani in via del Ghirlandaio per la conviviale. Domani in Piazza Mino a Fiesole partirà la nuova tappa.