La storia di Cesare in un libro

"La storia di Cesare" è il titolo, "Scegliere a occhi chiusi la felicità" il sottotitolo. Un libro speciale, scritto da Valentina Mastroianni, edito da De Agostini, e presentato dall’autrice a Borgo San Lorenzo, nella saletta comunale Pio La Torre in via Giotto, stasera alle ore 18, organizzato nell’ambito di "Ingorgo Off", con il contributo e la collaborazione della Consulta dei genitori dell’istituto superiore "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo. Mastroianni è autrice, e madre di Cesare, il suo bambino che ha perso la vista a 18 mesi, a causa di una neurofibromatosi. "Balleremo- scrive - sopra la paura, sulle note di una pianola suonata da Cece, e ci muniremo di speranza per continuare a lottare. Ameremo la vita proprio come ci insegna nostro figlio, ogni giorno. Perché la storia di Cesare non è la storia di un’estenuante, ingiusta battaglia contro un maledetto mostro. È anche questo, ma non solo".