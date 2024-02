La storia della Gkn in un libro. Presentazioni alle case del popolo

Doppia presentazione, per il libro della giornalista Valentina Baronti (foto) "La fabbrica dei sogni" (Edizioni Alegre). La prima è in programma oggi alle 21 alla Casa del popolo di Calenzano e con l’autrice dialogherà Lara Burberi dell’Anpi. La seconda presentazione sarà invece sestese, il prossimo venerdì alle 19 alla Casa del popolo di Colonnata : in questo caso, oltre a Valentina Baronti, interverrà l’assessore al Lavoro del Comune di Sesto Jacopo Madau. In entrambi i casi l’ingresso è libero e non occorre prenotazione. Il libro racconta la vicenda della Gkn di Campi Bisenzio e le storie di vita connesse ad essa visti attraverso gli occhi di Agata, donna nata in una famiglia contadina e operaia e voce narrante. Quando Agata incontra questa mobilitazione, dopo il licenziamento di 500 operai e la chiusura della fabbrica, la sua vita e quella delle persone interessate dalla storia cambiano inevitabilmente e si trasformano.