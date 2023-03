La statua di Giotto si nasconde per rifarsi il look

di Nicola Di Renzone

La statua di Giotto, nell’omonima piazza di Vicchio, si rifà il look. Iniziati i lavori di restauro dell’opera e del suo basamento, per un investimento totale di 19mila euro; di cui 8mila (per il momento), dalla Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Un intervento promosso dal Comune con il gruppo Bef (gruppo di esperti che a titolo gratuito supporta con le rispettive professionalità l’assessorato ai Lavori Pubblici nei progetti riguardanti il decoro urbano), concordato con la Soprintendenza e fatto da una ditta specializzata. La statua, alta 8 metri, è fatta in bronzo con basamento in pietra. L´idea del monumento venne al poeta Giosuè Carducci, nell´ottobre 1891 e il 16 luglio del 1897 fu commissionato l’incarico allo scultore Italo Vagnetti. Ora la superficie bronzea, esposta all’aria si è ossidata. Viene fatto quindi un intervento di restauro con "ripulitura" generale del bronzo per ridargli il colore originale. Anche tramite la rimozione di incrostazioni e patine corrosive, delle tracce di guano e di sostanze; e infine con l’applicazione di un prodotto protettivo per l’ ossidazione.