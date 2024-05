La squadra Juniores del 1974 si ritrova per ricordare la celebre trasferta in Bulgaria A 50 anni dalla storica tournée del 1974 in Bulgaria, gli ex Juniores dell'Audace Galluzzo si sono riuniti per festeggiare. Il consigliere Aldo Cantini ha consegnato pergamene ricordo, mentre i giocatori hanno donato una targa alla società.