La sinergia

Questa volta i due apprezzati service toscani che garantiscono un’eccellente servizio di radio informazione in occasione delle gare ciclistiche, hanno scelto la Valdinievole per il tradizionale ritrovo al termine di un’altra stagione intensa. I componenti di Radio Corsa Toscana e di Pegaso Bike Service di Sesto Fiorentino, si sono ritrovati alla Taverna del Vin Vino, a Borgo a Buggiano. Occasione per rivisitare l’annata 2023 e progettare il futuro che vedrà i due gruppi sempre più strettamente uniti, con una ricerca costante di accorgimenti e miglioramenti sul piano delle frequenze radio, per rendere ancora migliore la ricezione e la qualità dei collegamenti durante le gare. La struttura di Pegaso Bike Service grazie a Dimitri Bessi, Lorenzo Volpi, Paolo Ceccarini è pronta per un ulteriore salto di qualità. E questo non potrà che migliorare il lavoro professionale garantito dai motociclisti di Radio Corsa Toscana, il cui gruppo comprende Adriano Dini, Sandro Manzi, Stefano Fabbri, Piero Germelli e Valerio Donati.

An. Mann.