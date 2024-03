La sfilata del corteo storico delle Contrade e lo scoppio del carro

Figline e Incisa si veste a festa per Pasqua. Pro Loco, Sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini, Compagnia delle Contrade figlinesi e le porte cittadine e il Comune uniscono le forze per rinvigorire la tradizione della domenica in piazza Ficino tra storia e cultura. Si parte alle 10,30 con la sfilata del corteo storico delle Contrade e degli sbandieratori. Alle 11 verrà celebrata la santa messa nell’insigne collegiata e alle 12 ci sarà scoppio del carro. Verrà anche presentato ufficialmente e benedetto il drappo del 51° palio , seguito dall’esibizione degli Sbandieratori. Non solo festa di piazza: la Pasqua arriva con gioia anche dai nostri "nonni" grazie alle mani operose e alla buona volontà degli studenti dell’Istituto Vasari di Figline.

I ragazzi della III A P D del complesso scolastico, sotto la direzione del professor Rosario Caruana, hanno realizzato e deciso di donare delle uova di Pasqua agli ospiti dell’Asp Martelli e Casa Argia. Saranno loro stessi a portarli agli anziani sabato pomeriggio, ma non da soli: una rappresentanza della Compagnia, i labari delle 4 contrade cittadine e degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini, dopo le prove per lo spettacolo di Pasqua, andranno in corteo da piazza Ficino fino all’interno di Villa Martelli, portando un po’ dello spettacolo direttamente dentro la struttura. Qui le uova verranno benedette e conservate dal direttore Fabio Haag. Ma la Pasqua sarà anche in musica con il concerto in programma domani al teatro Garibaldi: alle 21 i maestri dell’Ort saranno sul palcoscenico diretti, per la prima volta, dall’olandese Otto Tausk, direttore musicale della Vancouver Symphony e figura di riferimento della VSO School of Music. Insieme a lui ci sarà il violoncellista Mario Brunello, talento eclettico e anticonformista, solista nel Primo concerto per violoncello di Saint-Saëns.

Manu.Pla.