La scuola di formazione dell’Ail ha raggiunto seicento volontari La soddisfazione del presidente Toro

Una formazione per 600 volontari, 45 corsi di base avviati in 23 sezioni e tre edizioni, con l’avvio a ottobre 2020: sono i numeri della Scuola nazionale di formazione Ail per i volontari resi noti ieri a Firenze in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. La scuola compie due anni. Il presidente nazionale Ail Giuseppe Toro ha evidenziato che "i dati ci fanno capire che la decisione di istituire la scuola è stata giusta ed era necessaria. Prendersi cura del benessere del volontario è prendersi cura dei pazienti durante tutto il percorso di cura".