La scuola Calvino è più verde. Ecco il nuovo bosco didattico

Alla scuola Calvino di Pontassieve arriva il bosco didattico. Rietra nel progetto di Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto - alla sua quarta edizione - ha fatto tappa ieri mattina alla scuola primaria Calvino di Pontassieve con la sistemazione di circa trenta piante messe a dimora nel giardino dell’istituto. All’iniziativa erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, oltre a Martina Betulanti, assessore alla scuola del Comune di Pontassieve, e Luciana Bigliazzi, presidente della sezione soci Coop Valdisieve. Ambiente, solidarietà, cultura e benessere sono tematiche che rientrano nelle proposte educative Unicoop Firenze. Il progetto dei boschi didattici, realizzati nelle scuole toscane in collaborazione con Comuni e locale sezione soci Coop, ha come obiettivo trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità.

Leonardo Bartoletti