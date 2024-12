La scena incontra la letteratura. Concita De Gregorio apre ’CaRa’

Da Francesco Niccolini a Concita De Gregorio e Aldo Cazzullo, da Alberto Prunetti a Davide Gucci: sono loro i primi protagonisti di ‘CaRa – Campi racconta’, la rassegna organizzata da Fondazione Accademia dei Perseveranti e assessorato alla cultura del Comune di Campi, che unisce letteratura e teatro al Teatrodante Carlo Monni. La rassegna prende il via oggi con la prima parte della stagione, dedicata alle novità editoriali, che andrà avanti fino al 30 gennaio prossimo: un programma che intreccia appunto le presentazioni di libri con spettacoli ispirati ai temi trattati. Fra i momenti più attesi quello di stasera alle 21 quando andrà in scena ‘L’origine del mondo – Ritratto di un interno’, scritto e diretto da Lucia Calamaro e interpretato da Concita De Gregorio, Carolina Rosi e Mariangeles Torres, una produzione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Il testo, un classico contemporaneo, porta sul palco tre generazioni di donne – nonna, madre e figlia – alle prese con le contraddizioni e le complessità di una quotidianità disfunzionale. Sullo sfondo di un interno che si trasforma in uno specchio delle loro emozioni, la pièce affronta con profondità e ironia il tema della depressione, intesa non come condanna, ma come condizione mutevole da attraversare e da cui si può uscire. Prima, alle 18, ci sarà invece la presentazione del libro ‘In mezzo a un milione di rane e farfalle. Dove vanno le cose perdute’ (Feltrinelli, 2024) di Concita De Gregorio (introdotta dalla vicesindaca Federica Petti) che nell’occasione dialogherà con Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti (info www.teatrodante.it).

Pier Francesco Nesti