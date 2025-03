La Sancascianese entra nella storia: "Un tripudio, un’emozione unica"

Sancascianese straordinaria, conquista la Coppa Toscana di Prima categoria ed entra nella storia del calcio dilettantistico. Nella finalissima ha battuto 1-0 il Selvatelle, con gol decisivo di Lumachi realizzato all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Il sogno è diventato realtà e lo stadio Bozzi di Firenze si è colorato di gialloverde, davanti a una splendida coreografia con oltre mille spettatori. Un successo voluto col cuore e ottenuto grazie a un gruppo unito e forte, sotto la regia di mister Daniele Latini. La partita è stata bella, combattuta ed equilibrata. Al minuto 119’ questa la magica azione: calcio d’angolo di Pratesi, colpo di testa di Giacomo Fusi e sulla respinta del portiere zampata decisiva del capitano e bomber Giulio Lumachi detto il ‘Puma’. Poi le premiazioni sul campo a cura del Comitato Toscana Figc-Lnd presieduto da Paolo Mangini.

"Un’emozione incredibile - afferma Lumachi - e una gioia immensa per tutto il paese. Siamo un gruppo di giocatori prima amici che compagni di squadra. Questo successo è il coronamento di un percorso che dura da sette anni e ci ha portato dalla Seconda al punto più alto della Prima categoria. Ieri allo stadio abbiamo incontrato i ragazzi del settore giovanile, mostrando la Coppa e facendo un giro del campo con loro. La vittoria è di tutti".

Un intero paese che festeggia la propria squadra, ma il percorso non finisce qui. La Sancascianese, vincente della Coppa, disputerà a fine campionato il quadrangolare per salire di categoria con le finaliste dei play off di Prima categoria. Anche il sindaco Roberto Ciappi scende in campo: "Per noi è una grandissima soddisfazione poter celebrare questo traguardo insieme alla società e a tutta la comunità che rafforza i valori sportivi, sociali e culturali. L’aspetto che mi preme sottolineare è la radice formativa dei giovani atleti della Sancascianese che si sono formati con passione e percorso di crescita ispirato al legame con il nostro territorio. Stiamo pensando ad un momento in cui riconoscere pubblicamente questo trionfo. Vorrei dedicare la vittoria alla memoria di Silvano Raspollini che per 50 anni ha ricoperto il ruolo di dirigente della società".

"Sono orgoglioso e fiero - afferma il presidente della Sancascianese, Aldemaro Becattini - della grande partecipazione del paese. Al triplice fischio dell’arbitro è stato un tripudio che ci ripaga dei tanti sacrifici. Abbraccio e ringrazio tutti coloro che ci sono vicini e in particolare la fantastica squadra regina di Coppa, lo staff societario, i volontari, il paese, i tifosi, i ragazzi del settore giovanile, l’amministrazione comunale, le varie associazioni".

La Sancascianese proprio quest’anno compie i 70 anni di storia essendo stata fondata nel 1955. "Un traguardo fantastico e un premio per il lavoro svolto con serietà dalla società negli anni e per i nostri tanti sostenitori - afferma il direttore sportivo Leonardo Nocentini -. Sempre a testa alta, con determinazione, spirito di gruppo e nel rispetto degli avversari. Siamo pronti alle nuove sfide, forza Sanca".

