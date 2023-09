La ruota panoramica saluta la Fortezza e si sposta alle Cascine

Firenze, 26 settembre 2023 – Una ruota panoramica alle Cascine, per provare ad allontanare il degrado. Quest’anno l’attrazione non sarà alla Fortezza, ma in piazza Vittorio Veneto. Tornerà per Natale e resterà fino a giugno del prossimo anno.

Le Cascine sono dunque il luogo scelto dall’amministrazione dopo un tavolo tecnico con la Soprintendenza, che dovrà comunque valutare il progetto e autorizzare l’intervento, su cui stamani è stato dato il via libera in giunta. Con la delibera dell’assessore al commercio e attività produttive Giovanni Bettarini sono stati dati gli indirizzi per un bando pubblico per verificare se ci sono soggetti interessati a installare la ruota e altre attrazioni, autofinanziandole, in piazza Vittorio Veneto alle Cascine, in un periodo compreso fra l’8 dicembre e il 10 giugno 2024 gennaio.

Nell’avviso viene stabilito che la ruota panoramica abbia un’altezza compresa tra i 50 e i 60 metri e che vengano previste attività e iniziative culturali per bambini e famiglie, oltre alla sorveglianza dell’area.

“La ruota panoramica è molto bella; è stata un’esperienza che è piaciuta a tantissimi fiorentini e che ha attratto numerosi visitatori alla Fortezza – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Vista l’ottima esperienza della sperimentazione degli ultimi anni in piazza Fallaci, quest’anno faremo la sperimentazione alle Cascine: offriamo un punto di vista nuovo e diverso per vedere Firenze dall’alto ma anche un’occasione per portare socialità, famiglie, giovani e vitalità come ulteriore antidoto a problemi di sicurezza e degrado della zona”.

“E’ una sperimentazione che punta molto sulla qualità del progetto: sono previsti punteggi più alti per i progetti originali che comprendano anche attività collaterali – ha aggiunto Bettarini -. Si tratta di una bella occasione per le attività di spettacolo viaggiante che, per un periodo di 6 mesi, possono lavorare in una zona meravigliosa della nostra città. Area che poi a partire da giugno sarà oggetto di una importante riqualificazione di tutta la parte centrale della piazza”.