La robotica ci proietta nel futuro. In Toscana tecnologie a confronto

Presente e futuro dell’innovazione e della tecnologia a confronto, per la quinta edizione del Festival della Robotica, la rassegna organizzata dalla Fondazione Tech Care, che torna in Toscana con appuntamenti di divulgazione scientifica e intrattenimento, in un grande evento alla scoperta dei risultati degli studi nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale e delle loro applicazioni alla quotidianità. Tra le novità 2025, le sessioni con approfondimenti sul rapporto tra robotica e letteratura, musica e divario di genere. Il pubblico potrà interagire con robot indossabili per lo sport e per la vita di tutti i giorni e simulatori di robot chirurgici, e avere un confronto con ricercatori e docenti. Di rilievo la tavola rotonda sul tema delle tecnologie e cooperazione umanitaria, per la creazione di una rete tra mondo della ricerca e cooperanti.

Il programma di divulgazione scientifica sarà più ampio rispetto all’edizione 2024, con un festival diffuso che avrà il cuore degli eventi a Pisa, da venerdì 9 a domenica 11 maggio.

Venerdì 2 maggio si rinnoverà la partnership con Agrifiera, a Pontasserchio, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, con un evento dedicato prevalentemente alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori interessati alle nuove tecnologie applicate all’agricoltura. Saranno organizzati laboratori didattici, ma anche le pillole di scienza dell’appuntamento pomeridiano per tutti i visitatori. Sabato 3 maggio, a San Giuliano Terme (PI), avrà luogo un incontro per mostrare quale supporto possa fornire la robotica all’agricoltura, con un aumento della produttività e una sempre maggiore attenzione all’ambiente. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio il Festival della Robotica vivrà i suoi tre giorni più intensi a Pisa, nelle sedi di Stazione Leopolda, Arsenali Repubblicani, Officine Garibaldi, Cinema Arsenale, Teatro Sant’Andrea, Palazzo Blu e Gipsoteca con un programma denso e un’esperienza di contatto diretto con i robot per tutti i visitatori.

L’evento si aprirà con l’inaugurazione alle Officine Garibaldi, dove Paolo Dario, pioniere della robotica e co-ideatore della manifestazione, ripercorrerà la storia della manifestazione, dalla prima progettazione.

A seguire, il festival verrà intitolato alla memoria di Franco Mosca. La tre giorni di Pisa, animata da seminari, conferenze, proiezioni, incontri con le scuole e dimostrazioni interattive, con la partecipazione di numerosi ospiti, tra docenti, ricercatori di primissimo piano ed esperti nazionali e internazionali, toccherà le macroaree di agricoltura, arte, il cinema del Pisa Robot Film Festival, musica, letteratura, scultura e spettacolo, ma anche quelle di ingegneria, medicina, chirurgia, e formazione con i laboratori di robotica educativa rivolti alle scolaresche.

Non mancheranno gli approfondimenti in materia di sport e società civile, cooperazione umanitaria, divario di genere, di etica, filosofia, giornalismo, industria, commercio, assicurazioni. La manifestazione proseguirà a Carrara (16 maggio), Firenze (23 maggio) e si chiuderà a Viareggio (giugno). Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.