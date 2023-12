La ricarica elettrica A2A arriva in Toscana: inaugurate quattro stazioni a Vicchio

Vicchio (Firenze), 15 dicembre 2023 – Anche la Toscana entra a far parte della rete di ricarica per veicoli elettrici del Gruppo A2A, che conta già oltre 2.000 punti di ricarica distribuiti in tutta Italia: a Vicchio (FI) sono state installate quattro colonnine di A2A E-Mobility, per offrire a residenti e visitatori la comodità di una ricarica accessibile e veloce L'inaugurazione, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si è svolta oggi in Piazza Puccini alla presenza dell’assessore alla Transizione Energetica Franco Vichi.Attualmente operanti, le colonnine collocate in Piazza Puccini e Viale della Resistenza seguono le tariffe di vendita dell'energia stabilite in conformità con la normativa vigente, come la stazione in Largo Don Corsinovi, che sarà attivata a breve.

Tutte le stazioni installate – due Quick Charge, con potenza fino a 22kW, e due Fast Charge, con potenza fino a 50 Kw – consentiranno di ricaricare due veicoli contemporaneamente ciascuna, per un totale di otto punti di ricarica per la mobilità sostenibile.Per lo sviluppo di questo settore, il Gruppo ha previsto nel suo Piano Strategico investimenti al 2030 pari a circa 300 milioni di euro e la realizzazione di 22mila punti di ricarica su scala nazionale, interamente alimentati con energia certificata 100% green.