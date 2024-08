La Resistenza in un ciak. L’eredità del partigiano Fuoco

Una lettera che racchiude un augurio ad una giovane ragazza e al suo futuro. Una missiva che Enio Sardelli, nome di battaglia ’Fuoco’, già partigiano e presidente della sezione Anpi Oltrarno dedicò vent’anni fa a Giulia, una giovane ragazza – allora quindicenne – che condivide la sua data di nascita con la ricorrenza dell’11 agosto, giorno della Liberazione di Firenze. La missiva diventa ora un cortometraggio realizzato dall’ex assessore e ora regista Alessandro Sarti, interpretato da Bruno Santini con arrangiamenti musicali di Marco Bucci, girato all’interno del Parco della Resistenza di Monte Giovi, sui monti della Valdisieve.

Il progetto è nato per rendere questa testimonianza intima un messaggio per le nuove generazioni, per ricordare quei giorni duri, difficili ma che poi hanno determinato la sconfitta del regime e dell’occupazione fascista. "Il messaggio del partigiano Fuoco – spiega Vania Bagni, presidente provinciale Anpi Firenze – prende vita e torna attuale in questo progetto e adesso si rivolge non soltanto a Giulia, ma a tutti; una testimonianza intima che diventa messaggio per le nuove generazioni. Parole che rappresentano un’eredità enorme da portare avanti, da non dare mai per scontata, ma che serve, oggi ancor di più, a ricordare sempre da dove veniamo e perché oggi possiamo vivere in un paese libero".

"La nostra Costituzione è il bellissimo frutto del sacrificio di personaggi come Enio Sardelli; come Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – spiega Nicola Povoleri presidente dell’Unione – abbiamo sposato il progetto di Alessandro Sarti in occasione dell’ottantesimo della liberazione della Città di Firenze. Un progetto che diventa un valore aggiunto alle iniziative che da sempre, partendo dal Raduno annuale di Monte Giovi, siamo impegnati a portare avanti. È un nostro dovere".

Il cortometraggio è stato proiettato per alcune serate consecutive su un maxischermo posizionato davanti all’Arengario di Palazzo Vecchio, in piazza Signoria, a Firenze. Altre proiezioni arriveranno poi anche in Valdisieve, per un progetto prodotto da ’Cinquantuno percento film’ e produzioni con il contributo della Bcc di Pontassieve ed il patrocinio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in collaborazione con il Comune di Firenze e l’Anpi Provinciale.