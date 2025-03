La Regione varia il bilancio: arrivano i soldi per la moda

Subito 80 milioni fra sanità e trasporto pubblico, a ruota i fondi per la moda, la difesa del suolo e la Toscana diffusa: è la variazione di bilancio in due tempi che si appresta a gestire la Regione sotto la regia del suo presidente Eugenio Giani. I dettagli li ha forniti lo stesso governatore durante un’audizione in sede di commissione Affari istituzionali, guidata dal consigliere Giacomo Bugliani (Pd). "Marzo sarà il mese delle variazioni di bilancio- spiega Giani, al termine della riunione- anziché procedere ad un intervento unico abbiamo deciso di prevedere due step. Il primo, che andrà in Consiglio la prossima settimana, riguarda in particolare due emergenze: la sanità da un lato e il trasporto pubblico locale su gomma dall’altro". Nel dettaglio 50 milioni sono trasferiti al bilancio delle Asl per garantire il pareggio dei conti, mentre l’integrazione dell’offerta per il trasporto pubblico locale gestito da Autolinee toscane porta a un esborso di 30 milioni in più. Nella seconda metà di marzo arriverà poi l’altra variazione dei conti: "Sarà la manovra moda, difesa del suolo e Toscana diffusa".