La rassegna teatrale EstaTeatRotary registra il tutto esaurito

Firenze, 25 luglio 2024 - È ormai il quarto anno consecutivo che il Rotary Club Firenze Est presenta la versione estiva del ben noto appuntamento “TeatRotary”, ossia la rassegna teatrale amatoriale organizzata sin dal 2010 dall’intraprendente Club rotariano fiorentino. Come da tradizione, il ricavato dell’evento viene destinato al progetto internazionale che accomuna i Rotary di tutto il Mondo: End Polio Now, ossia l’eradicazione della Poliomielite dal pianeta. “Molti ci chiedono: ma esiste ancora la polio? -? Ha senso continuare a vaccinare? – puntualizzano gli organizzatori - Purtroppo il virus è attivo in via endemica ancora in due paesi e fino a quando non sarà completamente debellato esiste il rischio di una sua ripresa, come dimostra il fatto che è stato recentemente ritrovato nelle acque reflue di Gaza. Il Rotary International pertanto non si ferma e continua la sua pluriennale campagna di vaccinazione. Come Rotary Club Firenze Est – concludono gli organizzatori - da sempre supportiamo questo programma con le nostre serate, che sono anche un’importante occasione di visibilità per le compagnie amatoriali del territorio.”

Quest’anno sono state tre, ospiti del Quartiere 2 del Comune di Firenze. Dopo l’Associazione Paro Paro con la sua “DurANTE una parodia infernale”, di Massi Fruchi, e la Compagnia teatrale Rispetto in “Rumors” di Neil Simon, lunedì 22 luglio è stata la volta della Compagnia I Sonnacchioni nella divertente commedia “La Baronessa Schiccherona” di Giulio Bucciolini, davanti a un numerosissimo pubblico che, in quella calda serata estiva, ha gioiosamente riempito il giardino di Villa Arrivabene in una calda serata estiva. Presenti sul palco a fine serata il Presidente del Rotary Club Firenze Est Michele Reali e il nuovo Presidente della Commissione Cultura del Quartiere 2 Simone Teschioni Gallo, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.