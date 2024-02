La Rapsodia in Blu di George Gershwin alla pieve romanica

Il 12 febbraio del 1924 all’Aeolian Hall di New York veniva eseguita per la prima volta la Rapsodia in Blu, composizione per pianoforte e Big Band di un giovanissimo musicista. Fu un successo clamoroso e l’evento lanciò definitivamente nell’Olimpo della musica George Gershwin (nella foto). E domenica alle 17 nella pieve romanica di Cornacchiaia a Firenzuola, dotata di una straordinaria acustica, si ricorda il centenario con un recital pianistico organizzato dalla Scuola di Musica Dario Vettori. Protagonista, al pianoforte, sarà il Maestro Andrea Trovato, considerato uno tra i massimi interpreti italiani del repertorio di Gershwin. A Cornacchiaia Trovato eseguirà la partitura originale per pianoforte della Rhapsody in Blue, altri brani dello stesso autore e di Debussy. Il musicista, docente di Pianoforte Principale al Conservatorio "Cherubini" di Firenze, fin da giovanissimo è stato vincitore di premi nazionali e internazionali e svolge un’intensa attività concertistica. L’ingresso è a ingresso gratuito.