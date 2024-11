La poesia come mi pare. Viaggio in rima nelle emozioni

Quattro incontri dedicati a quattro poetesse con letture curate da altrettante attrici. Da domani, sempre con inizio alle 17, la Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino (via Gramsci 334) ospiterà la seconda edizione della rassegna ’La poesia come mi pare. L’emozione delle parole, il colore della lettura’ ideata da Luigi Bicchi, Alessandra Bruscagli e Giacomo Trallori. Il primo appuntamento – domani pomeriggio, appunto – sarà dedicato a Mary Shelley, moglie del poeta Percy Bysshe Shelley e creatrice di Frankenstein ma autrice anche di alcune bellissime poesie che saranno lette da Chiara Riondino.

Sarà, invece, Maria Cassi, il 7 dicembre, ad accompagnare gli spettatori nel tormentato mondo di Alda Merini, poetessa amatissima che scrisse anche canzoni e tante lettere. Il terzo incontro, il 14 dicembre, sarà dedicato ad Alfonsina Storni, nata in Svizzera ma trasferitosi presto in Argentina: poetessa e giornalista fece la sarta, l’operaia, la cassiera prima di ammalarsi e scivolare in una depressione che la condusse al suicidio nel 1938. A far rivivere il suo cammino poetico sarà l’attrice e cantante Letizia Fuochi. L’ultima data fissata è quella del 18 gennaio dedicata ai versi della poetessa russa Marina Cveteva (anche lei morta suicida in giovane età) che saranno offerti al pubblico da Daniela Morozzi. Insieme alle letture, in tutti gli incontri, sarà effettuata una presentazione della vita e l’opera della poetessa protagonista. "La nostra intenzione – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – non è quella di soffermarsi su specifiche tecniche della poesia ma invece di dare spazio alle emozioni che in ciascuno possono suscitare i versi, in questo caso di quattro autrici molto diverse fra loro per storia e provenienza. Crediamo che la poesia rappresenti oggi un importante messaggio da rivolgere a tutte le persone di ogni età. Come diceva Mario Luzi: ’La poesia non salverà il mondo ma potrà sicuramente migliorarlo’".

Sandra Nistri