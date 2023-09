La perla dell’Asia Centrale avrà una casa dentro la città. Apre il centro culturale uzbeko

Era il XIII secolo quando il veneziano Marco Polo veniva stregato e rapito dalle meraviglie delle città uzbeke di Samarcanda e Bukhārā, oggi insignite dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, durante il suo lungo viaggio sulla Via della Seta. Il 10 settembre, a distanza di oltre 700 anni dalle testimonianze de Il Milione, è nato a Firenze il primo e unico centro culturale della Repubblica dell’Uzbekistan situato in Italia. L’inaugurazione è stata un tripudio di colori, fragranze, sapori. Il centro rappresenta una vera e propria “finestra” sulla perla dell’Asia Centrale e ha l’obiettivo primario di presentare, diffondere e promuovere la storia e la cultura uzbeca in Italia.

È guidato a Komila Kirgizova (presidente ) Gulnora Khamidova (vicepresidente) del loro team . All’evento hanno partecipato i rappresentanti della Fondazione Vatandoshlar, l’ambasciatore dell’Uzbekistan Atabek Akbarov, console onorario Leonardo Comucci, assessore allo sviluppo economico e turismo del comune di Firenze Giovanni Bettarini e molti altri ospiti d’onore.