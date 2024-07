La Panicucci in versione relax al Forte . E all’Elba lo sceicco "cena in un’ora"

Tra Lajatico e la costa continuano le passerelle dei vip che trovano in Toscana uno dei luoghi migliori per trascorrere i loro giorni di relax. Non manca a Forte dei Marmi una delle conduttrici Mediaset più amate: è Federica Panicucci, che sceglie la Versilia. Un ritorno nei luoghi che le hanno dato i natali. Lei, infatti, è nata qui vicino, a Cecina.

Come tanti altri big delle finanza e dello spettacolo, la Panicucci ha scelto il “Bagno Piero“ per il suo relax sulla spiaggia. Sul suo profilo Instagram si susseguono gli scatti che la ritraggono mentre si rilassa e assaggia specialità di pesce. Una pausa necessaria, prima del ritorno a Mattino 4 e alle sue avventure in radio.

La conduttrice toscana, però, non è la sola a scegliere le acque del nostro mare. All’Isola d’Elba ecco sfilare lo yacht dello sceicco e ministro degli Esteri di Abu Dhabi, accompagnato dalla principessa Shaikha Aljazia Saif Mohd Alnahyan.

Oltre alle calette e alle acque cristalline non manca una sosta a cena Da Luigi con tutto l’entourage: sono 36 le persone che gustano le bontà elbane sotto i castagni alle pendici del Monte Capanne. Una richiesta particolare, però, quella di poter concludere il pasto "in un’ora".

Tra funghi, agnello e pappardelle al cinghiale, il proprietario scambia anche alcune parole con il ministro e riporta un ricordo: "Sono persone alla mano e cordiali. Ci ha anche lasciato una lauta mancia, che da sola copriva il costo della cena".